MSB sel felaketinde de canhıraş çalışıyor! Sele kapılan iki kişi dron ile aranıyor
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen bölgede, yaraların sarılması için ilk günden beri mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sel felaketinde de bölgede kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman'ı etkileyen sel felaketinde kaybolan 2 vatandaşı dron ile aradıklarını duyurdu.
Bölgede olduğunu açıklayan MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Adıyaman’da sel felaketi ardından kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarına dron kullanarak destek veriyoruz” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan diğer paylaşımda da, şu ifadeler yer aldı:
Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan 2 vatandaşımızı arama faaliyetlerine havadan dron da kullanarak destek sağlamaya devam ediyoruz.
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