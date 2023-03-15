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Gündem MSB sel felaketinde de canhıraş çalışıyor! Sele kapılan iki kişi dron ile aranıyor
Gündem

MSB sel felaketinde de canhıraş çalışıyor! Sele kapılan iki kişi dron ile aranıyor

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen bölgede, yaraların sarılması için ilk günden beri mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sel felaketinde de bölgede kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 21:29:00 - 2023-03-15 21:32:51

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman'ı etkileyen sel felaketinde kaybolan 2 vatandaşı dron ile aradıklarını duyurdu.

Bölgede olduğunu açıklayan MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Adıyaman’da sel felaketi ardından kaybolan 2 vatandaşı arama çalışmalarına dron kullanarak destek veriyoruz” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan diğer paylaşımda da, şu ifadeler yer aldı:

Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan 2 vatandaşımızı arama faaliyetlerine havadan dron da kullanarak destek sağlamaya devam ediyoruz.
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