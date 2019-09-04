MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Sistemi’nin eğitimine başlandı" Milli Savunma Bakanlığı S-400’lerin eğitimine başlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı S-400’lerin eğitimine başlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline S-400 eğitimine başlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı" denildi.

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