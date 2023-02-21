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MSB rakamları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugüne kadar deprem bölgesinde 59 bin 985 çadırın kurularak vatandaşlara teslim edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 22:49:00 -
MSB rakamları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz deprem bölgesinde çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar bölgede 59 bin 985 çadır kurularak vatandaşlarımıza teslim edildi. Devlet Millet El Ele” ifadelerini kullandı.

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