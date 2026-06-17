Sinekler neden hep sizi ısırıyor? Bilim Dünyası cezbeden faktörleri açıkladı

Bira tüketimi çekiciliği artırıyor Yapılan araştırmalar, bira tüketiminin de sivrisinekleri çekmede etkili olduğunu ortaya koyuyor. Alkol tüketimi vücut sıcaklığını yükseltiyor, nefesle verilen karbondioksit miktarını artırıyor ve cilt kokusunu değiştiriyor. Burkina Faso ve Hollanda'da yapılan farklı deneylerde, alkol tüketen gönüllülerin sıtma yayan "Anopheles" sivrisinekleri için çok daha cazip hale geldiği belirlendi. Hollanda'daki çalışmada, son 24 saat içinde bira içmiş kişilerin sivrisineklere 1,35 kat daha çekici geldiği kaydedildi. İklim değişikliği nedeniyle sivrisineklerin yaşam alanlarının genişlemesi, bu araştırmaların önemini daha da artırıyor. Chikungunya virüsü taşıyan kaplan sivrisineğinin yeni bölgelere yayıldığı ve bu riskin her geçen gün daha fazla insanı etkilediği belirtiliyor. Uzmanlar, korunmak için vücudu kapatan bol giysiler giyilmesini, cibinlik ve sinek kovucu kullanılmasını, ayrıca ağır yemeklerden ve alkolden kaçınılmasını öneriyor.