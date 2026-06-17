Parke döşerken tesadüfen bulundu! Tam 9 asır boyunca bozulmamış!
Mardin'in Midyat ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke döşemesi sırasında, üzernde süryani yazıtlarının olduğu taş bloklar bulundu.
Mardin'in Midyat ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen parke döşemesi sırasında, üzernde süryani yazıtlarının olduğu taş bloklar bulundu.
13 TAŞ BLOK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI Midyat Belediyesi’nce kırsal Ortaca Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda iş makinesiyle zemin düzeltme çalışması yapıldığı sırada 11 taş blok tespit edildi.
Söz konusu bölgenin yakınında da ekiplerce üzerinde kitabelerin bulunduğu 2 ayrı taş blok daha bulundu. Bunun üzerine Midyat Belediyesi’nce ilgili kurumlara bilgi verildi. Mardin Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince alan koruma altına alındı.
SÜRYANİCE YAZILARIN BULUNUĞU BLOKLARIN TARİHİ 12. İLE 14. YÜZYILLAR ARASINA UZANIYOR Yapılan ilk incelemelere göre, Süryanice yazıların yer aldığı taş blokların 12. ile 14. yüzyıllar arasında tarihlendirildiği değerlendiriliyor.
Ortaca Mahallesi Muhtarı Edip Aslan, Midyat Belediyesi’nin çalışmaları esnasında yer altından büyük taşlar çıktığını belirterek, “Yaşlılarımız burada zamanında bir kilise olduğundan söz ederlerdi ama biz görmemiştik. Taşların üzerindeki yazıları görünce hemen yetkililere haber verdik. Bölge şu an koruma altında.” dedi.
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