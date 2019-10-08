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MSB personel alımı başvurusu İŞKUR

Milli Savunma Bakanlığı alımı ne zaman? sorusu merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın İlan Kurumu üzerinden sürekli işçi alım ilana yayınladı. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan MSB işçi alımına başvuracakların Meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunu olması gerekmekte. Peki İŞKUR MSB personel alımı başvurusu ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartların nedir? MSB personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

08 Ekim 2019 Salı 14:03
MSB personel alımı başvurusu İŞKUR

Milli Savunma Bakanlığı alımı ne zaman? sorusu merak ediliyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın İlan Kurumu üzerinden sürekli işçi alım ilana yayınladı. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan MSB işçi alımına başvuracakların Meslek lisesi bilişim teknolojileri mezunu olması gerekmekte. Peki İŞKUR MSB personel alımı başvurusu ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartların nedir? MSB personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?

Başkanlığımıza terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde 1 sürekli işçinin açıktan alınmasını teminen; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezinden işgücü talebinde bulunulmuştur. Söz konusu terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünde (TMY) 1 sürekli işçi için aranılan şartlar, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezi tarafından, 07/10/2019 tarihinde www.iskur.gov.tr internet sayfasından yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 14:03
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