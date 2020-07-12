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Aktüel

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda yaralanan 1 asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-12 22:38:18 -
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, yaralanan 1 askerin de şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon bölgesindeki çatışmada yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan askerin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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