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MSB: “Pençe-3 Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4’ü hava harekatı, 2’si de çatışmada olmak üzere 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:13
MSB: “Pençe-3 Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı’nda 4’ü hava harekatı, 2’si de çatışmada olmak üzere 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Pençe-3 Harekatı’nda, 4’ü hava harekatıyla, 2’si de çatışmada olmak üzere 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:13
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