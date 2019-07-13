MSB Pençe-2 harekatını duyurdu!

Mart ayında başlatılan ve başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nın ardından Milli Savunma Bakanlığı bugün Pençe-2 Operasyonu'nun Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekat olarak başladığını duyurdu.

MSB’den gelen açıklamalarda, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı" İfadeleri kullanıldı.

ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteği

Açıklamanın devamında ise, "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek" sözlerine yer verildi.

Ayrıca Pençe-2 Operasyonu, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor.