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MSB nefes kesen anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından NEXUS ACE görevi icra edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 19:48:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından NEXUS ACE görevi icra edildiğini açıkladı. Uçuşların nefes kesen görüntüleri yayımlandı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “17 Şubat 2021’de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarımız tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; NATO AWACS uçağı ile milli muharip uçaklarımızın birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir” ifadesine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uçuşların nefes kesen görüntüleri de yayımlandı.

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