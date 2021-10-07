  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB: 'NATO İleri Hava Kontrolörü eğitimi devam ediyor'
Gündem

MSB: 'NATO İleri Hava Kontrolörü eğitimi devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında icra edilen NATO İleri Hava Kontrolörü (İHK) eğitimlerinin 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ev sahipliğinde devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 22:04:00 - 2021-10-07 22:08:50
MSB: 'NATO İleri Hava Kontrolörü eğitimi devam ediyor'

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye-Slovakya Yakın Hava Desteği İş Birliği kapsamında 02-13 Ekim 2021 tarihleri arasında icra edilen NATO İleri Hava Kontrolörü (İHK) eğitimi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı (Konya) ev sahipliğinde devam ediyor. NATO İHK eğitimi, ileri harekât hattındaki muharip uçakların hedeflere yerden veya havadan yönlendirilmesi sonucunda hedeflerin etkili şekilde imhasını amaçlayan özel bir eğitimdir” denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay