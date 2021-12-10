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Teknoloji MSB müjdeli haberi duyurdu! "Envantere girdi"
Teknoloji

MSB müjdeli haberi duyurdu! "Envantere girdi"

Milli Savunma Bakanlığı, “Silah Tespit Radarı Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi” açıklamasından bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 20:15:00 -
MSB müjdeli haberi duyurdu! "Envantere girdi"

Milli Savunma Bakanlığı, Silah Tespit Radarı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Muayene ve kabul işlemleri tamamlanan Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi” ifadelerine yer verildi.

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