MSB müfettiş yardımcısı alıyor
Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; çevrimiçi (online) başvurular, 21 Aralık 2022-05 Ocak 2023 (23.59’a kadar) tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.
Yazılı sınav 04 Şubat 2023 tarihinde, test usulünde Millî Savunma Üniversitesi tarafından Kara Harp Okulu Yerleşkesi/Ankara’da yapılacaktır.
Yapılan yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
Giriş sınavının tüm aşamalarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında sınav sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.
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