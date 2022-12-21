  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MSB müfettiş yardımcısı alıyor
Ekonomi

MSB müfettiş yardımcısı alıyor

Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdari Hizmetler sınıfından 9’uncu dereceli 15 Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 14:14:00 -
MSB müfettiş yardımcısı alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; çevrimiçi (online) başvurular, 21 Aralık 2022-05 Ocak 2023 (23.59’a kadar) tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Yazılı sınav 04 Şubat 2023 tarihinde, test usulünde Millî Savunma Üniversitesi tarafından Kara Harp Okulu Yerleşkesi/Ankara’da yapılacaktır.

Yapılan yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

Giriş sınavının tüm aşamalarında duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacağından, adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Ayrıca T.C. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında sınav sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23