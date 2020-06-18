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MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:52:15 -
MSB: Libya'da 12 mühimmat EOD timlerince imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da patlamamış ve tuzaklanan 12 mühimmatın bölgedeki patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libya'da sivil yerleşim yerlerine atılıp patlamayan çok sayıda mühimmat ile masum sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam ediliyor.

Bu kapsamda, bölgede bulunan EOD timleri, tespit edilen 12 mühimmatı daha imha etti.

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