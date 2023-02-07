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Gündem MSB, kötü hava koşullarına rağmen koridoru ayakta tutuyor
Gündem

MSB, kötü hava koşullarına rağmen koridoru ayakta tutuyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor' açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 03:51:00 -
MSB, kötü hava koşullarına rağmen koridoru ayakta tutuyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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