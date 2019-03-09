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MSB KKK son dakika uzman erbaş alımları 2019 TSK uzman erbaş alımı 2019

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı son dakika gelişmesi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılına ilişkin uzman erbaş alım ilanı yayınladı. TSK uzman erbaş alımı 2019. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman? Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sorgulama, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alım başvuru şartları neler? KKK uzman erbaş alımı 2019 ne zaman bitiyor, KKK uzman erbaş alımı ne zaman 2019, KKK uzman erbaş alımı 2019 e devlet, KKK uzman erbaş alımı ne zaman açıklanacak, KKK uzman erbaş alımı 2019 ne zaman bitecek, KKK uzman erbaş alımı 2019 ne zaman son, KKK uzman erbaş alımı 2019 başvuru tarihi,

09 Mart 2019 Cumartesi 13:49
MSB KKK son dakika uzman erbaş alımları 2019 TSK uzman erbaş alımı 2019

Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı son dakika gelişmesi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılına ilişkin uzman erbaş alım ilanı yayınladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman? Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru sorgulama, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alım başvuru şartları neler? 2019 Uzman Erbaş Temini başvuruları 05 Mart 2019 tarihi itibariyle başladı. İşte MSB KKK son dakika uzman erbaş alımları 2019 haberleri…

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2019 yılı uzman erbaş temini ilanı:

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 05 Mart 2019 tarihinde başlayan Seçim Aşaması Faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlanmıştır. 

- Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklardır.

-  Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

- Seçim Aşamaları;

- Yazılı Sınav 

- Kayıt Kabul

- Fiziki Değerlendirme

- Fiziki Yeterlilik Testi

- Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır. 

- Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

- Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir. 

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

- Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir. 

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

- Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 

- MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara kumanya ve su ikramında bulunulacaktır.

- Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için  TIKLAYINIZ

Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız. 

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:49
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