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Aktüel MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı
Aktüel

MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:07:13 -
MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."


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