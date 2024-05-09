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Gündem MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum
Gündem

MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

Yeniakit Publisher
2024-05-09 13:01:00 -
MSB kaynakları açıkladı... F-16 savaş uçağında son durum

MSB kaynakları Türkiye'ye 40 F-16 Block 70 savaş uçağının satışı ve mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonu konusunda 'Süreç planlandığı şekilde devam ediyor' cevabını verdi.

Son dakika haberine göre bakanlık kaynakları, ABD’den F-16 tedarikine ilişkin sorular üzerine de “Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor” yanıtını verdi.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞ SÜRECİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 Block 70 savaş uçağının satışı ve mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonu konusunda Kongreye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığının, Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, yapılan oylamada itiraz talebi reddedilmişti. Böylece söz konusu tasarı, Senato Dış İlişkiler Komitesinden de geçerek Kongre sürecini tamamlamıştı.

ABD yönetimi, son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.
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