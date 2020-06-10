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Aktüel

MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik

MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:48:12 -
MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik

MSB: "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu."

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