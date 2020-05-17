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MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

"İstanbul Maltepe'de konuşlu Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait bir binada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangın meydana gelmiştir" - "İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edilmiş ve yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır''

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:34:16 -
MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Maltepe'de bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada saat 01.00 sıralarında elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, "Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangının çıktığı bina ile çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve olayı incelemek üzere idari tahkikat heyetinin görevlendirildiği kaydedildi.


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