  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MSB işçi alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

MSB işçi alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

MSB işçi alımı ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılacak 2 bin 533 daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, MSB personel alımı başvuru sayfası açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-18 09:16:00 -
MSB işçi alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

İş arayan pek çok kişi Milli Savunma Bakanlığı personel alımının detaylarını araştırıyor.

MSB işçi alımı ne zaman? MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerleri ile bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.

MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay