  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:11:00 - 2020-12-05 19:44:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

MSB'den açıklama

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

PKK'ya ait sığınak bulundu

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha
Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha

Gündem

Çözülme sürüyor! PKK'ya bir darbe daha

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Aktüel

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

5 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu
5 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

Aktüel

5 PKK terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu!
PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu!

Gündem

PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...
Gündem

İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!
Dünya

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin eşiyle iletişime geçerek boşanmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay