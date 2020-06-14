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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:31:36 -
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçit vermeyeceğiz. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek."

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