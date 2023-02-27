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Gündem MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor
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MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından insansız hava araçları (İHA) ile deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 06:54:00 -

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" denildi.

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