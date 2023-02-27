MSB: İHA'larımız deprem bölgesinde her çalışmaya katkı sağlıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından insansız hava araçları (İHA) ile deprem bölgesindeki çalışmalara katkı sağlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaralarımızı sarmak için deprem bölgesindeki çalışmalara havadan da aralıksız destek sağlıyoruz. Mehmetçiklerimiz asayişe destek için sokak sokak devriye atarken, İHA'larımız da gece gündüz demeden havadan görüntülerle bölgedeki her türlü çalışmaya katkı sağlıyor" denildi.