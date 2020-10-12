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Aktüel MSB: "Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor"
Aktüel

MSB: "Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:48:53 -
MSB: "Hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmiyor"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit verilmediğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdüren hudut kartallarımız, Hakkari ve Van hudut hatlarında kaçakçılara geçit vermedi. Her iki bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 55 av tüfeği, 50 pompalı tüfek, 37 bin 750 fişek, 49 kurusıkı tabanca ve 14 bin 630 paket sigara ele geçirildi."

Açıklamada, ele geçirilenlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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