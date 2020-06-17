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Aktüel

MSB: "Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti"

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:33:09 -
MSB: "Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

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