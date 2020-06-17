MSB: "Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti"
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."