MSB harekete geçti! Mayın tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada yakınlarında bir mayın tespit edildiğini ve mayının SAS Timleri tarafından emniyete alındığını duyurdu.
Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edildi. Mayının SAS Timleri tarafından emniyete alındığı aktarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir.
Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.