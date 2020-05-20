  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?
için kalan
Aktüel

MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:06:46 -
MSB: Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçı yakalandı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa'da 14 kaçakçının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerince Hakkari, Hatay ve Şanlıurfa ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucu yakalanan kaçakçılarla birlikte 10 AK-47 piyade tüfeği, 7 av tüfeği, 7 havalı tüfek, 11 bin 100 paket kaçak sigara ve 50 paket captagon hap ele geçirildiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı