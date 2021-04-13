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Gündem MSB görüntüleri yayınladı! Saldırı balonu böyle vuruldu
Gündem

MSB görüntüleri yayınladı! Saldırı balonu böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi'nde saldırı amaçlı üsse yaklaşan balonun vurularak imha edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 15:54:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan 1 adet balonun vurularak imha edildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.

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