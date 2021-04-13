MSB görüntüleri yayınladı! Saldırı balonu böyle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi'nde saldırı amaçlı üsse yaklaşan balonun vurularak imha edildiği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan 1 adet balonun vurularak imha edildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.