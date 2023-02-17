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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Yaralı vatandaşların tahliyesi sürüyor
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Yaralı vatandaşların tahliyesi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı vatandaşlarımızın tahliyesinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 22:57:00 - 2023-02-17 23:17:03

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaralı vatandaşlarımızın tahliyesinin aralıksız sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden deprem bölgesindeki tahliye çalışmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesindeki yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi aralıksız sürüyor. Hava Yardım Köprüsü'nü kullanan uçaklar bölgeye yardımların taşınması ve yaralı vatandaşlarımızın tahliyesi görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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