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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve İngiltere'den ortak uçuş
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve İngiltere'den ortak uçuş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların Romanya'da gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 19:35:00 - 2021-08-31 19:39:46

Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, CN-235, E7-T AWACS ve KC-135R tipi askeri uçaklar ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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