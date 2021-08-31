MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve İngiltere'den ortak uçuş
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların Romanya'da gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, CN-235, E7-T AWACS ve KC-135R tipi askeri uçaklar ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.