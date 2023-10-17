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Yerel MSB görüntüleri paylaştı! Tırmanırken düşen dağcı kurtarıldı
Yerel

MSB görüntüleri paylaştı! Tırmanırken düşen dağcı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 07:06:00 -
MSB görüntüleri paylaştı! Tırmanırken düşen dağcı kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaray’da Hasan Dağı’na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan vatandaşın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter ile kurtarıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray’da Hasan Dağı'na zirve tırmanışının ardından dönüş yolunda düşen vatandaşın kurtarılma anlarına ait görüntüleri yayınladı.

MSB’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Aksaray ili Hasan Dağı’na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10’uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopter ve Personel Kurtarma Timimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi” ifadeleri kullanıldı.

 

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