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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Sosyal medyada beğeni yağdı
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Sosyal medyada beğeni yağdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla, Duatepe üzerinde selamlama uçuşu yapan F4 Phantom uçaklarının görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 22:08:00 - 2022-09-16 22:27:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla, Duatepe üzerinde selamlama uçuşu yapan F4 Phantom uçaklarının görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan selamlama uçuşunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 adet F4 Phantom yer aldı.

"Selamlama uçuşu gerçekleştirildi"

Ankara’nın Polatlı ilçesi Duatepe mevkii üzerinde gerçekleşen selamlama uçuşuna ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

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