MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik depremzede çocuklara moral oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da Mehmetçik'in depremzede çocuklarla oyun oynadığı görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, “Bugün Malatya’da kıran kırana bir mücadele vardı” ifadeleri ile Malatya’da çocuklara moral veren askerlerin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Malatya’da kıran kırana bir mücadele vardı. Tekirdağ’da konuşlu 41’inci Komando Tugayımızın Mehmetçikleri ile Malatya’mızın delikanlıları moral ve motivasyon için futbol maçı yaptı. Beraberiz Türkiye” ifadelerine yer verdi.