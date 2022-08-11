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Gündem MSB o anları paylaştı! Batı'nın korkulu rüyası Abbdülhamid Han'a eşlik etti
Gündem

MSB o anları paylaştı! Batı'nın korkulu rüyası Abbdülhamid Han'a eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Abdülhamid Han sondaj gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların fotoğraflarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 19:29:00 - 2022-08-11 19:33:51
MSB o anları paylaştı! Batı'nın korkulu rüyası Abbdülhamid Han'a eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığı, Abdülhamid Han sondaj gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurların fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen tören sonrası seyre çıkan Abdülhamid Han sondaj gemisine Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer ve uçar unsurlar tarafından refakat sağlanıyor" ifadeleri yer aldı.

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