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Aktüel MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."
Aktüel

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:09:48 -
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."
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