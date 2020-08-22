  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: "Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi"
Aktüel

MSB: "Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 15:31:24 -
MSB: "Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimlere ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur
Dünya

Pakistan'dan o ülkeye mesaj: Son savaşınız olur

Pakistan, Hindistan'ın bölgedeki provokasyonları sonrası yeni bir tehdit mesajı yayımladı.
Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!
Ekonomi

Ne altın, ne dolar yatırımcıların yeni gözdesi!

Son zamanlarda altın ve dolar fiyatlarının artması yatırımcıların dikkatini çekmişti. Ama arka planda sessiz sedasız değer kazanan ‘gümüş’ y..
Doğal gaz bulunmasını küçümseyen Özgür Demirtaş’a Bakan Varank’tan efsane gönderme
Siyaset

Doğal gaz bulunmasını küçümseyen Özgür Demirtaş’a Bakan Varank’tan efsane gönderme

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’deki muhalefetin içler acısı halini gözler önüne sererek doğal gaz çalışmalarını küçümsedi. Sana..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı