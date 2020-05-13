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MSB duyurdu! Tespit edilen teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:14:00 - 2020-05-13 09:29:33
MSB duyurdu! Tespit edilen teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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