MSB duyurdu! Tespit edilen teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadeleri kullanıldı.