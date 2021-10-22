MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.
İçişleri Bakanı Soylu da, Türkiye'de terörist sayısının 180'in altına düştüğünü açıkladı.