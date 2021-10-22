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Gündem MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü
Gündem

MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:55:00 - 2021-10-22 11:20:15
MSB duyurdu! Teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.

İçişleri Bakanı Soylu da, Türkiye'de terörist sayısının 180'in altına düştüğünü açıkladı.

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