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MSB duyurdu! Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 19:26:00 -
MSB duyurdu! Terör örgütü PKK iyice köşeye sıkıştı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.

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