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Gündem MSB duyurdu! Tatbikat başarıyla tamamlandı
Gündem

MSB duyurdu! Tatbikat başarıyla tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı" tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:55:00 -
MSB duyurdu! Tatbikat başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 2 yılda bir düzenlenen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) unsurlarının da katıldığı tatbikat, Doğu Akdeniz'de geniş bir alanda yapıldı.

Tatbikata 36 gemi, 3 denizaltı, 18 uçak, 19 helikopter, 5 İHA'nın yanı sıra amfibi deniz piyade birlikleri, amfibi hücum timleri, SAT/SAS görev timleri, kıyı birlikleri, kamu/sivil kurum ve kuruluşları ile tatbikat kontrol merkezi dahil yaklaşık 5 bin personel katıldı.

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