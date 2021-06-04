MSB duyurdu! Şehit haberi var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın geçtiği bilgiye göre ise, Suriye'de yürütülen faaliyetlerde görevli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın bulunduğu askeri minibüse teröristler tarafından tanksavar ile ateş açıldı.

Çatışmanın da yaşandığı hain saldırıda Aksaray'ın Güzelyurt İlçesine bağlı Ihlara Beldesi nüfusuna kayıtlı Şahin Sarılmaz şehit düştü.

Şehidin acı haberi gece yarısı baba evine ulaştı.

Askeri yetkililer tarafından baba evine bilgi verilmesi üzerine şehidin baba ocağından feryatlar yükseldi.

Bayraklarla donatılan şehidin baba evine ağlayarak fenalık geçiren şehidin annesi Birten Sarılmaz’a 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edildi.