MSB duyurdu! Sarı torbaları hazırlayın ‘Çok sayıda terörist geberdi’
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.'' denildi.
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