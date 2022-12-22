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Gündem MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe
Gündem

MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 15:10:00 - 2022-12-22 15:11:09
MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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