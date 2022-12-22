MSB duyurdu! Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
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