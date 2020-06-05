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Gündem

MSB duyurdu: PKK'ya peş peşe operasyonlarda 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Mardin'de düzenlenen operasyonda da 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:35:00 - 2020-06-05 09:37:29
MSB duyurdu: PKK'ya peş peşe operasyonlarda 6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Avaşin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Mardin'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda teröristlerle birlikte, 2 M-16 piyade tüfeği, 60 M-16 fişeği, 8 şarjör, 2 el bombası, 1 şemsiye, 1 palaska, 1 şarjörlük, 1 telsiz ve 1 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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