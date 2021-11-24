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Gündem MSB duyurdu: O bölgede 1 askerimiz şehit oldu!
Gündem

MSB duyurdu: O bölgede 1 askerimiz şehit oldu!

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’ye karşı Suriye’de 2 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Pınarı bölgesinde silahlı kaza sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 00:16:00 - 2021-11-24 00:23:23
MSB duyurdu: O bölgede 1 askerimiz şehit oldu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Kasım 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

 

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