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Gündem MSB duyurdu! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek
Gündem

MSB duyurdu! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:18:00 -
MSB duyurdu! Kardeş ülkenin semalarında nefes kesecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerinde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Milli Gün etkinliklerine katılarak gösteri uçuşu yapacak SOLOTÜRK ekibinin, 23 Mart Salı günü düzenlenecek törenler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığı duyuruldu.

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