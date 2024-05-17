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Gündem MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-05-17 10:44:00 - 2024-05-17 10:46:08
MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

 Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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