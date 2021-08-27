MSB duyurdu! İkinci TSK kafilesi Türkiye'de

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Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:34:00 -

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililerce Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçağı karşılama görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, saat 13.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen personelin, uçaktan indiği anlara yer verildi.

Kafile komutanı Binbaşı, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı ikinci kafilesinin intikalini vukuatsız tamamladığını söyledi.

Uçaktan inen askerler, otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

MSB'nin paylaşımında, "Afganistan’daki görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiklerimizin ülkemize dönüşü devam ediyor. Dün intikali gerçekleşen ilk kafilenin ardından bugün de ikinci kafile Ankara’ya geldi. Kahraman personelimizi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşıladık." ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

gercekler

tskler sayın cumhurbaşkanı ve sayın savunma bakanı .hemen askerimizi cekelim talibana güven olmaz.
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