MSB duyurdu: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1 DAEŞ'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 DAEŞ'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DAEŞ’l, terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.