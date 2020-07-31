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MSB duyurdu: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1 DAEŞ'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 16:38:00 -
MSB duyurdu: Hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 DAEŞ'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 1 DAEŞ’l, terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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